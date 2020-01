Queste le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport dal genoano Ghiglione : “La nostra classifica è quella che è però noi dobbiamo essere positivi e pensare partita dopo partita. Oggi abbiamo una grande occasione per fare una buona prestazione. Sì da quasi un anno non riusciamo a vincere in trasferta, sono numeri che ci fanno pensare purtroppo anche in casa non è stato buono ma dobbiamo pensare a fare una buona partita stasera. Per me individualmente è una buona stagione ma ora bisogna pensare al gruppo e a mettere le mie qualità a disposizione della squadra”.