Il Genoa ci crede: in 200 sotto l'acqua per l'allenamento. Le condizioni della squadra...

Ieri oltre duecento i tifosi hanno assistito all'allenamento del Genoa sotto la pioggia. Un’ora e un quarto di esercizi ad alta intensità e una serie di partitelle a metà campo. I segnali dati da ques...

Ieri oltre duecento i tifosi hanno assistito all'allenamento del Genoa sotto la pioggia. Un’ora e un quarto di esercizi ad alta intensità e una serie di partitelle a metà campo. I segnali dati da questa sessione sono stati incoraggianti. Recupera Spolli, mentre Hiljemark ha svolto lavoro differenziato con Laxalt, Izzo e Pereira. La preparazione continuerà oggi con una sessione mattutina a porte chiuse e il pranzo finale nella club house per tenere sotto controllo l’alimentazione degli atleti.

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