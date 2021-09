Gazzetta, Vlahovic vale 100 milioni, tutti ne sono convinti. Sogna di portare la Fiorentina in Europa

Vlahovic è pronto a scaraventare altri palloni in rete. Per il momento è a quota tre. Vlahovic sogna di potersi inserire anche nella lotta per il titolo di capocannoniere. E sogna soprattuto di aiutare la Fiorentina ad avvicinarsi alla zona Europa. Tutti ormai sono convinti che la valutazione del gioiello serbo sia ormai vicina ai cento milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

