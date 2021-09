Gazzetta, Vlahovic, un’altra settimana senza novità sul rinnovo: nodo clausola e commissioni agenti

Un’altra settimana a parlare del suo futuro. Un’altra settimana senza novità. Vlahovic è felice di giocare nella Fiorentina, almeno per il momento, non ha accettato i quattro milioni netti proposti dalla società viola per allungare di altri tre anni il suo contratto. Il futuro di Vlahovic è un passaggio troppo importante. La speranza della Fiorentina è che la sospirata firma arrivi dopo il doppio turno di campionato con Genoa e Inter. Il rinnovo di Vlahovic non può essere portato ad anno nuovo. Cosa ostacola? Di sicuro la definizione della clausola rescissoria. E poi ci sono i soldi chiesti dagli agenti che non sono spiccioli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

