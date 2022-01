Gazzetta, Vlahovic cresce l’attesa per tampone negativo: la Juve lo prende anche senza visite

La Juventus lavora all’operazione da settimane, in un certo senso da mesi. L’accordo con la Fiorentina è stato trovato: 67 milioni più 8 di bonus. Maxi investimento per lanciare la sfida per il quarto posto e a medio termine all’Inter. L’ingaggio di Dusan non sarà un problema, 7 milioni all’anno per quattro stagioni e mezza. Scadenza giugno 2026. Restano da definire i dettagli pre firma e forse le commissioni, che potrebbero essere in doppia cifra.

Il braccio di ferro esiste ma ci sono i presupposti perchè oggi sia una giornata potenzialmente da sì. In tutto questo la questione Covid. Vlahovic nello scorso weekend non è stato convocato dalla Fiorentina ed è verosimilmente in attesa di negatività: il giorno delle visite mediche per lui, sarà sabato, tampone permettendo. E se fosse positivo? La Juve dovrebbe procedere senza le visite ufficiali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

