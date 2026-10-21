Gazzetta: "Vanoli resta fiducioso ma il rischio è ritrovarsi nella stessa situazione critica di un anno fa"

L’allenatore chiede pazienza richiamando l’esperienza del 2025-26: allora servirono almeno due mesi per trasmettere alla squadra lo spirito di lotta e sacrificio

La Fiorentina continua a mostrare difficoltà nel reagire agli svantaggi: dopo un’occasione fallita e un gol subito, tende a perdere attenzione e a uscire dalla partita. È successo anche contro il Como, quando dopo l’1-0, nato da un evidente fallo su Gonçalves secondo l’articolo, i viola hanno incassato anche il raddoppio. Il problema riguarda soprattutto la mentalità, sulla quale Vanoli dovrà lavorare per evitare che una difficoltà comprometta l’intera gara.

L’allenatore chiede pazienza richiamando l’esperienza del 2025-26: allora servirono almeno due mesi per trasmettere alla squadra lo spirito di lotta e sacrificio necessario a salvarsi, partendo da appena sei punti dopo dieci giornate. Oggi pesa anche il ringiovanimento estivo della rosa, con diversi nuovi acquisti under 23, da Valdepeñas a Jimenez, ai quali occorre concedere il tempo di sbagliare e crescere.

Vanoli resta fiducioso perché osserva quotidianamente i giocatori, mentre la società aveva previsto una stagione dedicata alla costruzione delle basi per il futuro. La classifica, però, impone risposte rapide: prima della sosta arriveranno Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus. Il rischio è ritrovarsi nella stessa situazione critica di un anno fa, prima che il percorso di crescita produca risultati.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport