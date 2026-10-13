Gazzetta: “Vanoli cerca la svolta: rebus tattico per valorizzare Oulai e sistemare la difesa”

Vanoli studia le mosse anti Como

Il 4-2-3-1 è il modulo preferito da Vanoli, con gli esterni chiamati a garantire equilibrio in entrambe le fasi e a produrre quei cross finora mancati, fondamentali per esaltare le qualità nel gioco aereo di Pellegrino. Alle spalle della punta potrebbero agire Atta, una volta recuperato dall’infortunio, Gonçalves oppure Mastantuono.

Oulai, invece, ha caratteristiche differenti e, almeno per il momento, sembra destinato a rappresentare un’alternativa a Fagioli in mediana, anche considerando quanto sia difficile rinunciare alla fisicità di Ndour.L’allenatore è quindi chiamato a individuare le soluzioni tattiche più adatte per valorizzare Oulai, Atta e Gonçalves, tre giocatori che costituiscono un patrimonio importante per la Fiorentina, sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico. Il margine per continuare a sperimentare, però, non è infinito.

Lo stesso Vanoli lo aveva sottolineato prima della trasferta di Genova, ricordando che «la Serie A non aspetta».All’orizzonte c’è ora la sfida contro il Como, atteso a Firenze dopo una sconfitta e un pareggio in campionato, oltre all’impegno in Champions League. La Fiorentina, dal canto suo, deve fare i conti con una difesa in difficoltà: sono già 14 le reti incassate nelle prime sei giornate, con una media di 2,33 gol a partita. La priorità per Vanoli resta dunque sistemare la fase difensiva, intervenendo sul problema più urgente della squadra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.