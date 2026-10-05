Gazzetta su Mastantuono: "A Firenze è amato, in Argentina deve convivere con aspettative elevate e critiche"

Se nell’Albiceleste deve ritagliarsi spazio fra tanti campioni, nella Fiorentina è già il talento che ha riacceso la fantasia della tifoseria

Franco Mastantuono, che indossa il numero 30 sia nella Fiorentina sia in Nazionale, ha superato la difficile prima stagione al Real Madrid con un avvio brillante: 4 gol in 8 partite, uno ogni 128 minuti, già oltre le 3 reti segnate nell’intera annata precedente. A soli 19 anni ha conquistato Firenze, dove i tifosi aspettano il suo ritorno dagli impegni con l’Argentina.

In patria, invece, deve convivere con aspettative elevate e critiche: «Penso che la gente sia davvero molto esigente con me in Argentina», ha raccontato a TyC Sports. «Capisco cosa ci si aspetta da me. Da quando ho messo piede su questo campo per la prima volta, a 16 anni, ci sono molte aspettative e cerco sempre di soddisfarle. Gli argentini spesso sono duri con me ma cerco di godermela. Adoro essere in nazionale con così tanti giocatori esperti che mi aiutano in campo».

Se nell’Albiceleste deve ritagliarsi spazio fra tanti campioni, nella Fiorentina è già il talento che ha riacceso la fantasia della tifoseria e il compagno a cui affidare il pallone per una giocata decisiva. Lo ha dimostrato a Venezia, diventando il più giovane argentino a realizzare una tripletta nei cinque principali campionati europei.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport