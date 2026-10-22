Gazzetta su Dodò: "Il Napoli tiene alta la guardia per gennaio. Intanto il terzino domenica potrebbe essere titolare"

Vanoli, comunque, non cerca alibi e prepara la trasferta contro l’Inter curando ogni dettaglio. Per tutta la settimana la Fiorentina si allenerà alle 12.30

Dodò è tra i candidati a ritrovare una maglia da titolare. Il brasiliano non disputa una partita intera dalla pesante sconfitta di Roma alla prima giornata, quando in panchina c’era ancora Grosso. Con Vanoli ha raccolto soltanto 10 minuti contro il Genoa e 21 contro il Como. Il Napoli resta interessato in vista di gennaio, ma la sua esperienza potrebbe aiutare una squadra che fatica a reagire agli episodi negativi.

È accaduto anche contro il Como, dopo il presunto fallo non fischiato su Gonçalves da cui è nato il vantaggio di Liberali. La Fiorentina ha annunciato che si rivolgerà alla Figc, giudicando «non soddisfacenti e non esaustive» le risposte della Lega Serie A: non chiariscono il mancato intervento del Var sul primo gol e non forniscono immagini video dinamiche capaci di dimostrare definitivamente il fuorigioco di Pongracic sulla rete annullata del possibile 2-2.

Vanoli, comunque, non cerca alibi e prepara la trasferta contro l’Inter curando ogni dettaglio. Per tutta la settimana la Fiorentina si allenerà alle 12.30, lo stesso orario del fischio d’inizio al Meazza, così da abituarsi alle condizioni della partita.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport