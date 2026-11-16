L'analisi Gazzetta sentenzia "Dragusin sempre titolare con Vanoli. Verrà sicuramente riscattato per 17,5 milioni"

Il riscatto di Dragusin appare sempre più vicino: l’obbligo scatterà al raggiungimento delle 20 presenze da almeno 45 minuti, oltre ai 1,9 milioni del prestito

Da una sosta all’altra, la preoccupazione principale di Paolo Vanoli resta quella di sistemare il reparto difensivo della sua Fiorentina, ancora il secondo peggiore della Serie A per gol subiti: 25, al pari di Udinese e Monza, prossimo avversario, e meglio soltanto del Sassuolo (29). Da oggi al Viola Park, dopo un giorno di riposo, si ricomincia a lavorare proprio su questo fondamentale.

Il perno attorno al quale si muove la linea più arretrata del 4-2-3-1 viola è Radu Dragusin, giocatore di movimento sempre titolare e con più minuti giocati dall’inizio del campionato: 1122. È facile prevedere che a fine stagione rimanga in viola, secondo la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato da 1,9+17,5 milioni stipulata con il Tottenham, che scatterà al raggiungimento delle 20 presenze da almeno 45 minuti ciascuna. Dunque, presumibilmente già all’inizio del girone di ritorno.

Nonostante un avvio di stagione con più ombre che luci, Vanoli non ha mai rinunciato al difensore romeno, da una parte determinandone il futuro e dall’altra permettendogli di ritrovare poco alla volta i ritmi e gli automatismi di un ruolo delicato come quello del centrale. Dragusin lo ha ricoperto appena dieci volte nell’ultima stagione al Tottenham, complice la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata a gennaio 2025, che lo ha costretto a restare fermo quasi un anno.

Un’ulteriore iniezione di fiducia è arrivata dalla Romania, che lo ha convocato per il doppio impegno di Nations League contro Polonia e Bosnia. Nella vittoria per 2-1 di sabato, il difensore viola è finito a referto per un cartellino giallo rimediato dopo appena due minuti per eccesso di foga, prima di risultare uno dei migliori in campo. Domani il secondo banco di prova, prima di tornare a Firenze e contribuire ad alzare il muro della Viola in vista del Monza.

In cinque delle ultime sei partite la Fiorentina ha subito almeno due reti, tre delle quali rifilate dal Como. Troppe per qualsiasi squadra che voglia essere davvero competitiva.

Lo scrive stamattina in edicola La Gazzetta dello Sport