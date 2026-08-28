Gazzetta rivela: “Zirkzee ha rotto il patto con la Juve, bloccata da David. Poi ha aperto alla Fiorentina”

L’olandese era promesso sposo dei bianconeri da oltre un mese

Scatti, frenate e sorpassi nel giro di poche ore. I rifiuti di Jonathan David alle ultime proposte arrivate dall'estero hanno bloccato la corsa della Juventus verso Joshua Zirkzee, promesso sposo bianconero da oltre un mese. Fabio Paratici, alla ricerca per la Fiorentina dell'erede di Moise Kean, ormai diretto al Como, ha sfruttato il temporeggiamento juventino per accelerare sull'attaccante del Manchester United.

I sondaggi viola di mercoledì si sono trasformati ieri in una vera trattativa sull'asse Firenze-Manchester: l'affare non è ancora concluso, ma l'ottimismo è in crescita grazie soprattutto all'apertura di Zirkzee, arrivata in mattinata dopo un nuovo contatto tra il suo entourage e la Juventus.

L'agente dell'olandese ha informato i dirigenti bianconeri dell'opzione Fiorentina e alla Continassa, vista l'impossibilità di procedere senza la cessione di Davia, hanno di fatto liberato l'ex pupillo di Thiago Motta dagli impegni presi nelle ultime settimane. Rotto il patto con la Juventus e con il direttore tecnico Ricky Massara, grande sostenitore dell'operazione, Zirkzee ha deciso di non perdere il treno viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.