Gazzetta: “Nico resterà alla Fiorentina? Occhio alla maxi offerta da più di 50 milioni”

Nico Gonzalez è un giocatore chiave per la Fiorentina. La cosa la fece ben capire il d.s. Pradé quando, negli scorsi mesi, svelò l’offerta da 45 milioni presentata dal Brentford. Ancora prima aveva bussato alla porta di Commisso anche il Leicester, con un secco no risposto dai viola. L’argentino dal suo arrivo a Firenze ha fatto i conti con alcuni problemi fisici, anche troppi, ma quando è stato in campo ha spesso disegnato calcio e segnato gol importanti. A Nico e ai suoi guizzi Italiano chiede molto in questo finale di stagione, mentre la Viola vuole costruire il futuro su di lui. A meno che una big non si presenti con più di 50 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DELL’AGENTE DI BIANCO