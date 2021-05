Gazzetta, Milenkovic, l’asta è aperta, club pronti a scatenarsi: ci sono Inter e Juve ma occhio alla Premier

Dopo quattro anni Milenkovic lascerà Firenze: lo sanno tutti. Ha il contratto in scadenza nel 2022 ma tra il giocatore e la proprietà viola c’è una sorta di patto maturato la scorsa estate. Lui ha dato tutto per questa maglia. Per rimanere in Serie A va tenuto in grande considerazione l’interesse dell’inter, attenta a trovare nuova linfa. Ma anche la Juve è in agguato. I bianconeri sono vigili pronti a cogliere le migliori opportunità.

Attenzione però alle trame che stanno maturando nella ricca Premier League. Sia il Manchester United che l’Arsenal e il Tottenham hanno postato interesse per il nazionale titolare della Serbia. Inutile dire che la Fiorentina fa molto affidamento su un’asta per tenere più alto possibile il prezzo di vendita.

Pioli lo aveva indicato come obiettivo primario per il Milan ma la richiesta di 40 milioni di Commisso aveva gelato. Milenkovic ottenne di poter cambiare maglia nel 2021 a condizioni ragionevoli. Secondo gli auspici viola dovrebbero entrare in cassa almeno 25 milioni di euro, con sostanziale ribasso rispetto al precedente target. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, FERRARA: “IL PROGETTO FIORENTINA NON TI DÀ EUFORIA. BASTA SBAGLIARE ALLENATORE SENNÒ I GIOCATORI FORTI NON VENGONO”