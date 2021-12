Gazzetta, Milan su Milenkovic, ha la promessa di una cessione a 15 mln: i suoi agenti ci pensano 

Il Milan sta individuando un centrale per non far rimpiangere Kjaer. Tra i nomi ci sono Luiz Felipe e Nikola Milenkovic. Il serbo in estate è rimasto firmando un ulteriore anno di contratto, e la promessa di venir ceduto a 15 milioni. In questi giorni i suoi rappresentanti ci stanno pensando. Milan alla finestra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, PAOLA FERRARI: “ANCHE IO SONO STATA MOLESTATA COME GRETA, IO GLI AVREI DATO UNA BORSETTATA”