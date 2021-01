Gazzetta, la Viola si gode un Bonaventura versione tuttocentrocampista-goleador

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dà ampio spazio alla sofferta vittoria dei Viola contro il Crotone.

In particolar modo, la rosea, si sofferma sui “protagonisti” di ieri sera.

Bonaventura viene definito in versione tuttocentrocampista-goleador.

Ma oltre all’ex Milan ecco che anche Castrovilli viene definito giocatore che regala numeri da ballerino.

Su Vlahovic il goal del 2-0, settimo sigillo stagionale, avvenuto a porta sguarnita viene definita l’ennesima magia del serbo classe 2000.

Sufficiente, per la rosea, la prestazione del francese Ribery che chiude mettendo in campo l’orgoglio del campione in una settimana non facile.

LE PAGELLE DI FIORENTINA-CROTONE