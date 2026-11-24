L'analisi Gazzetta: "La Fiorentina non c'è più: travolta 3-0 a Monza, difesa colabrodo e ritiro punitivo per evitare il baratro"

Altro che svolta Vanoli, la Viola torna a essere brutta, arrendevole e fragile: il Monza la travolge 3-0 e condanna una squadra incapace di reagire

Avviso ai naviganti: chi ha messo gli occhi su Gustavo Varela per gennaio dovrà prepararsi a battagliare a colpi di milioni, perché il suo valore sale di settimana in settimana e il gruppone delle pretendenti s’ingrossa. Inevitabile, visto che l’attaccante portoghese continua a segnare. Già 11 reti in A, ieri ha steso la Fiorentina con una doppietta (rigore e delizioso colpo di tacco) e con la complicità di Jay Robinson, portando il Monza fuori dalla zona rossa: 3-0 e aggancio al Lecce a 10 punti, mentre la Viola è rimasta inchiodata a quota 9 e soprattutto è tornata a vedere i fantasmi di inizio stagione. Mai la squadra di Vanoli era stata così brutta e arrendevole da quando il tecnico è subentrato a Grosso: la Viola, per ricompattarsi, andrà in ritiro. Lo squalificato Juric invece ha azzardato Pessina dall’inizio per la prima volta (dopo il lungo stop per infortunio) ed è tornato a respirare dopo 4 sconfitte di fila.

Svolta su rigore

Di sicuro con un centravanti come Varela, efficace, tecnico e intelligente, diventa tutto più facile. Eppure la Fiorentina si è ritrovata sotto dopo un tempo nonostante avesse iniziato meglio. Vanoli aveva ritoccato l’undici che aveva pareggiato con la Juve per necessità (Gnonto a sinistra per l’acciaccato Njie) e poi è stato costretto a farlo ancora dopo meno di mezz’ora per l’infortunio di Viery, sostituito da Ranieri. Dall’altra parte Juric ha trasformato il 3-4-2-1 in un 3-5-2, con Robinson più vicino a Varela: il canovaccio di partenza era blocco basso e lancio lungo. La Viola ha provato ad aggirare il muro con i due terzini, Jimenez e Joao Mario, che entravano e Mastantuono uomo ovunque. In mezzo Ndour s’alzava e Oulai s’abbassava, riuscendo a uscire bene dalla pressione. La partita è cambiata quando il Monza ha iniziato ad allargare il gioco sulle fasce e a cercare di più Varela in area. I padroni di casa hanno affondato soprattutto a sinistra con Mangas, supportato bene da Robinson, che ha trovato la sua comfort zone sulla trequarti, defilato a sinistra. Così, dopo un salvataggio di Ranieri su Varela e un tiro di Birindelli respinto da De Gea, è arrivato il rigore della svolta con un gran concorso di colpe viola: lancio sbagliato da Oulai, Pellegrino si è fatto anticipare da Goglichidze, Jimenez ha perso il duello con Mangas, lanciato da Robinson, e Oulai ha colpito col braccio sul tiro di Varela. Bravo Pessina, rigorista designato, a lasciarlo calciare.

Viola inesistente

Vanoli a inizio ripresa ha provato a cambiare qualcosa con Njie al posto di un inconsistente Gonçalves e spostando Mastantuono al centro. Reazione inesistente a parte un tiro di Njie, anche perché il Monza in 6 minuti ha confezionato il 2-0 quasi in fotocopia: altro errore di Jimenez e altra iniziativa di Robinson a sinistra, ma stavolta il cross è stato di Pessina per Varela, implacabile anche con il tacco. Sparita la Viola, il Monza ha dilagato, confezionando il 3-0 da destra: cross di Birindelli, rinvio di testa di Dragusin e destro al volo di Robinson deviato da Ranieri. Per la Fiorentina ultimi 20 minuti con il 4-4-2 e il doppio attaccante, Pellegrino-Beto: il neo-entrato ha colpito il palo a una manciata di minuti dalla fine. Il momento è delicato e la squadra andrà in ritiro. Il problema più grosso per Vanoli resta la difesa: 28 gol subiti, un’enormità.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport