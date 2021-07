Gazzetta, Kokorin, Italiano lo prova come punta centrale: corre per guadagnarsi la conferma

Oggi nella ripresa ci sarà silurante spazio per il russo Sasha Kokorin che Italiano ha provato in tutte le partitelle di allenamento nella posizione di punta centrale. Il ritiro di Moena è molto importante per l’attaccante arrivato nel mercato invernale. Dovrà infatti convincere Italiano a confermarlo nella rosa della prima squadra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

