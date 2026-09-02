Gazzetta: "Kean pur di chiudere il trasferimento ha lasciato 1 milione in uscita"

Alla Fiorentina resta il 10% sull'eventuale futura rivendita

Finalmente. In una parola si conclude ed è riassunta una delle più lunghe e spinose trattative di mercato. Moise Kean si è fisicamente unito al Como con l’arrivo a Mozzate, centro di controllo delle grandi manovre di Fabregas. Dopo le formalità visite mediche completate lunedì sera in città e la firma del contratto nella mattinata di ieri, nel pomeriggio il centravanti della nazionale ha respirato per la prima volta l’entusiasmo dei tifosi e l’accoglienza dei nuovi compagni. Non si è allenato, ha solo preso conoscenza di come funziona la macchina biancoblù. «Sono molto contento, finalmente sono qui», ha detto salutando i suoi nuovi tifosi. Da oggi comincerà a sudare in gruppo e testerà di persona il “metodo Fabregas”. Nel Como non ci sono prime donne, su questo Fabregas non fa sconti: gioca chi merita. Lì davanti poi la concorrenza picchia forte. Da capire come Cesc gestirà il dualismo Kean-Douvikas.

Kean è il colpo finale del mercato ma solo all’apparenza il più luccicante. Nemmeno quello più costoso. Operazione chiusa grazie alla dura opera di mediazione dell’agente Lucci, con 40 milioni complessivi divisi fra prestito oneroso (5), obbligo di riscatto (30) e bonus (5). E il giocatore che pur di chiudere il trasferimento ha lasciato un milione in uscita. Alla Fiorentina rimarrà il 10% sull’eventuale futura rivendita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.