Gazzetta, Italiano ha bisogno del vero Gonzalez: nelle ultime 4 gare solo 3 gol dei viola 

La Fiorentina ha bisogno del miglior Gonzalez per tornare a correre, rendersi pericolosa in attacco, dare una mano a Vlahovic nel superare le difese avversarie. La Fiorentina sta facendo una fatica tremenda in fase offensiva: nelle ultime 4 gare ha segnato appena 3 gol. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

