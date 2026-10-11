Gazzetta insinua un dubbio: "La sensazione è che le colpe non fossero tutte di Fabio Grosso"

Invece l'ansia da prestazione è venuta ai ragazzi di Paolo Vanoli, che dopo i 4 punti in 2 match dal suo ritorno in panchina ha incassato il primo ko del suo secondo corso alla Fiorentina

La lezione del giorno è che non sempre la qualità fa la differenza. Nel calcio servono anche carattere, intraprendenza e scelte giuste, condite con un pizzico di fortuna. Così il Genoa di Daniele De Rossi ha trovato il primo successo della stagione in A contro la Fiorentina grazie alle reti di Osmajic e Messias ed è tornato a festeggiare 174 giorni dopo l'ultima volta.

E tutto questo nonostante i 7 infortunati e una classifica che faceva paura (1 punto in 5 giornate) e che avrebbe potuto far tremare le gambe. Invece l'ansia da prestazione è venuta ai ragazzi di Paolo Vanoli, che dopo i 4 punti in 2 match dal suo ritorno in panchina ha incassato il primo ko del suo secondo corso alla Fiorentina.

Una battuta d'arresto che dovrà far riflettere, perché è vero che la squadra è giovane, ha bisogno di tempo e di pazienza, però il match di Marassi ha lasciato la sensazione che le colpe non fossero tutte di Fabio Grosso, esonerato dopo 3 partite (e zero punti) e che la strada per passare da un gruppo a una squadra sia ancora lunga.

Lo scrive stamattina in edicola La Gazzetta dello Sport