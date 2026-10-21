Gazzetta: "Gonçalves, possibile panchina contro l’Inter: condizione fisica da migliorare"

Vanoli crede nelle sue potenzialità

Pedro Gonçalves è chiamato a dare una svolta alla propria stagione, rilanciandosi sul piano personale e contribuendo alla risalita della Fiorentina in classifica.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il portoghese ha bisogno di aumentare il minutaggio e dimostrare tutto il proprio potenziale. Il suo curriculum parla di 114 gol in carriera, 97 dei quali realizzati con lo Sporting Lisbona, ma al momento la condizione fisica non è ancora ottimale. Contro il Como è sceso in campo dal primo minuto per la prima volta, prima di essere sostituito al 63’ dopo aver accusato la fatica. Vanoli continua a credere nelle sue qualità, anche se nella sfida contro l’Inter potrebbe nuovamente partire dalla panchina.Nell’ultima gara, il classe 1998 ha mostrato spunti interessanti sul piano della creazione offensiva, mettendo a referto tre passaggi chiave, ma ha commesso anche alcune ingenuità nella gestione del pallone, perdendolo in situazioni rischiose.

Per imporsi nel calcio italiano dovrà quindi abituarsi a ritmi più elevati e velocizzare le proprie scelte in fase di possesso. Il futuro in viola resta tutto da scrivere anche sul piano contrattuale. Arrivato in prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, Gonçalves potrebbe comportare una spesa di 22,5 milioni di euro. Una cifra importante, che rende fondamentale una crescita sul piano atletico e un rendimento più costante per convincere la Fiorentina a puntare su di lui anche in prospettiva.