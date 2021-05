Gazzetta, Gattuso alla Fiorentina riparte da Vlahovic e Callejon. Futuro Ribery? Deciderà il mister

Gattuso nei primi contatti con i collaboratori del presidente della Fiorentina non ha chiesto una rivoluzione totale. Ma è evidente che per tornare a posizionarsi nella parte sinistra della classifica la Fiorentina ha bisogno di inserire pedine importanti. Ovviamente Commisso ha garantito che Vlahovic resterà. Intorno al gioiello serbo dovrà essere ricostruito il reparto offensivo con l’arrivo di un attaccante esterno che porti in dote molti gol.

Una delle prime decisioni che Gattuso dovrà prendere riguarda il futuro di Ribery. Il francese ha un accordo verbale con la società per rinnovare di un anno il contratto con una netta riduzione d’ingaggio. Si parla di un milione e mezzo più bonus. Ma come hanno chiarito i collaboratori di Commisso al campione francese sarà il nuovo tecnico a decidere se trasformare questa intesa verbale in un contratto. Ci potrebbe essere la conferma di Callejon. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

