Gazzetta: "Kean una richiesta di Fabregas ma il Como non si è ancora fatto risentire"

La prima offerta del Como non è stata neppure presa in considerazione

Sul fronte uscite in casa Fiorentina continua a tenere banco Moise Kean. La prima proposta presentata dal Como, 25 più 5 di bonus, non è stata neppure presa in considerazione da Paratici. Per l’attaccante azzurro, che aveva una clausola da 62 milioni attiva dal 1° al 15 luglio, si prenderanno in considerazione solo offerte dai 40 milioni in su. Il Como non si è ancora fatto risentire, Kean è una richiesta ben precisa di Cesc Fabregas, che aspetta un attaccante per la Champions League, ora la società dovrà decidere se alzare la posta per accontentare il suo allenatore oppure virare su altri profili. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.