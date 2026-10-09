Gazzetta esalta Ndour: "E' uno dei titolari fissi dell'Italia U21. Vanoli crede tantissimo nel calciatore"

Il calciatore è titolare sia nell'Italia U21 sia nella Fiorentina. La continuità del calciatore è promettente e si inserisce in un quadro U21 positivo

Cher Ndour è uno dei titolari fissi in Serie A tra i giocatori dell’ultima rosa dell’Italia Under 21 e sta consolidando il proprio ruolo nella Fiorentina. In azzurro ha segnato una doppietta, mettendosi in evidenza soprattutto con la straordinaria prodezza da 75 metri. A Firenze ha inoltre ritrovato Paolo Vanoli, un allenatore che crede molto in lui, elemento importante per proseguire il suo percorso di crescita.

La continuità di Ndour si inserisce in un quadro promettente: i 24 convocati da Baldini hanno disputato il 43% del minutaggio complessivamente disponibile nei rispettivi club, considerando la Serie A e gli altri campionati di prima divisione. Una percentuale ancora contenuta, ma superiore alla media di tutti gli italiani del campionato. Tra i titolari fissi figura anche Pietro Comuzzo, ex compagno di Ndour, alla seconda stagione da punto fermo dopo Firenze e ora al Torino, dove trova continuità anche Fortini.

Baldini aveva osservato che «il calcio italiano è rappresentato più dal Frosinone che dal Como»: Alvini utilizza infatti molto i giocatori italiani, con Palmisani e Calvani sempre presenti — quest’ultimo non impiegato in Under 21 — e Raimondo, che ha saltato la convocazione per infortunio. Fini e Cichella superano entrambi i 200 minuti, mentre arrivano indicazioni incoraggianti anche dall’impiego di Lipani al Sassuolo, Koleosho al Paris FC e, in Serie B, Moruzzi e Berti. In questo panorama, Ndour rappresenta uno degli esempi più solidi di un giovane azzurro capace di trovare spazio stabile nel massimo campionato

Lo scrive stamattina la Gazzetta dello Sport