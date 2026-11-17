Mercato Gazzetta: "Emorragia difensiva, serve intervenire subito. Paratici ci prova per Neumann del Birmingham"

Il centrale difensivo della squadra inglese potrebbe essere un rinforzo per rimpolpare il reparto dei difensori centrali. Nel mentre si attende il rientro di Ranieri e Pongracic

La prima soluzione è quella interna e la seconda può arrivare dal mercato, ma la certezza è che la Fiorentina debba tamponare “l’emorragia difensiva” che ha portato i viola a subire ben 25 reti nelle prime 11 giornate. L’assenza in contemporanea di Ranieri e Pongracic non ha aiutato. Ranieri era in panchina già con la Juventus e dovrebbe essere titolare a Monza, mentre il croato rientrerà a fine mese. Il resto potrà farlo il mercato di gennaio con i primi nomi che sono già iniziati a circolare: uno è Phil Neumann, classe ‘97, tedesco ora al Birmingham dove sta facendo molto bene, anche grazie alla sua stazza fisica. Piede destro naturale, bravo nel gioco aereo, preciso tecnicamente, ha dimestichezza con il gol e quest’anno ha realizzato due centri. È sempre stato titolare in Championship, 15 gare su 15. Giocatore simile per tackle e tiri respinti è Tiago Gabriel del Lecce. Più giovane di sette anni e superiore per duelli aerei vinti, ha due ostacoli: il primo è la concorrenza e il secondo è il prezzo, visto che la richiesta del Lecce è di almeno 25 milioni.

Verso il Monza. Il primo a rientrare dagli impegni con le rappresentative è Fagioli che sarà già oggi al Viola Park. Paolo Vanoli concederà un giorno libero al gruppo giovedì, quando torneranno gran parte dei nazionali che effettueranno una seduta personalizzata appena rientrati, e poi da venerdì il tecnico farà allenare tutti. La speranza è anche quella di recuperare Atta che ieri ha lavorato parzialmente in gruppo e Ndour che ha fatto differenziato. Ieri la Fiorentina ha presentato la terza maglia: blu intenso, con dettagli bianchi e rossi. Il concept “la proporzione divina” è un omaggio alla bellezza e al patrimonio artistico di Firenze, con la spirale aurea come protagonista.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport