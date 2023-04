Gazzetta, domani gioca Bonaventura, nonostante la stanchezza e la buona forma di Barak

Del resto difficilmente da quando veste di viola l’allenatore di turno ha rinunciato alla classe di Jack, a prescindere dalla posizione in campo. Fiducia ripagata a suon di prestazioni, assist e qualche gol come quello da tre punti contro i nerazzurri. Curiosità: nella formazione iniziale scelta da Vincenzo Italiano erano ben sei i calciatori italiani in campo. Da Terracciano a Biraghi, passando per Castrovilli, Bonaventura, Mandragora e Saponara.

Per questo nonostante la stanchezza post Inter e la buona forma di Barak, domani contro la Cremonese nell’andata della semifinale di Coppa Italia dovrebbe toccare nuovamente a Bonaventura. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

