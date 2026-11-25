MERCATO Gazzetta dello Sport: "Si accende il mercato in uscita: il Bologna sfida la Lazio per Marco Brescianini"

Marco Di Vaio avvistato sugli spalti a Monza per "non" osservare Marco Brescianini, centrocampista duttile che piace anche alla Lazio

Dopo le indiscrezioni che nei giorni scorsi avevano accostato Marco Brescianini alla Lazio, sul centrocampista della Fiorentina potrebbe inserirsi un nuovo club. Si tratta del Bologna, che avrebbe riacceso il proprio interesse per il giocatore.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio era presente lunedì sera a Monza per assistere alla sfida vinta 3-0 dalla squadra di Ivan Juric contro la Fiorentina. Una presenza che potrebbe nascondere un interesse di mercato.

Il Bologna, infatti, starebbe valutando possibili rinforzi per il centrocampo. Tra i profili finiti nuovamente sotto osservazione ci sarebbero Matteo Pessina, attualmente al Monza, e lo stesso Brescianini, per il quale potrebbe dunque aprirsi una nuova pista in vista delle prossime mosse di mercato.