Gazzetta dello Sport, la Fiorentina mette gli occhi su Caprari, ma l’Hellas lo blinda: è incedibile

La Fiorentina mette gli occhi su Gianluca Caprari. Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la squadra viola avrebbe mostrato interesse per uno dei ‘tenori’ dell’Hellas Verona di Tudor. In questa stagione il fantasista italiano ha messo a segno 12 gol ed ha fornito 7 assist, attirando su di sé gli occhi di molti club. Hanno pensato a lui il Monza e la Fiorentina, ma l’Hellas l’ha blindato: Maroccu lo reputa incedibile. La settimana prossima, comunque, ci sarà un incontro tra il nuovo ds degli scaligeri e Simone Pepe, agente del giocatore.