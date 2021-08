Gazzetta dello Sport, futuro di Milenkovic lontano dalla Fiorentina: c’è la Juventus se parte Demiral

Nikola Milenkovic è in uscita dalla Fiorentina. Stando a quanto scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore serbo è destinato a lasciare Firenze. In particolar modo, sempre stando a quanto scritto dal quotidiano, una possibile destinazione potrebbe essere la Juventus.

Merih Demiral è in trattativa con il Borussia Dortmund. Inoltre, in casa Juve non è da escludere anche la partenza di Daniele Rugani, appena tornato dal Cagliari. Ecco, allora, che si aprirebbe una porta per Nikola Milenkovic, già in passato associato anche ai bianconeri. Quel contratto in scadenza non fa pensare a quotazioni particolarmente alte. Il trasferimento del nazionale serbo può essere uno dei colpi di fine mese.

LEGGI ANCHE: