Gazzetta dello Sport: "Con Vanoli potrebbe tornare centrale Dodô. Spunta l'ipotesi rinnovo di contratto"

Col brasiliano i dialoghi per un rinnovo fino al 2030 sono fermi da 2 anni, ma col nuovo tecnico la situazione potrebbe cambiare.

Considerato ai margini del progetto e alla continua ricerca per tutta l'estate, l'avventura di Dodô a Firenze potrebbe subire una nuova svolta.

Già, perché finché sedeva Grosso sulla panchina della viola, il brasiliano non era visto dal tecnico, con la società che ha provato in tutti i modi a trovargli una sistemazione (complice anche il contratto in scadenza nel 2027) ma non c'è riuscita.

Adesso, con il ritorno di Vanoli, la musica potrebbe cambiare, con il terzino destro che potrebbe tornare nuovamente al centro del progetto e potrebbe addirittura ambire a un rinnovo di contratto fino al 2030: c'è però stallo tra giocatore e società, con i dialoghi che non vanno avanti dal 2024 ormai. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.