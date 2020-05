Sicuramente entro maggio ci sarà l’incontro tra la dirigenza e la famiglia Chiesa. Sta prendendo campo una terza via rispetto alla cessione e al prolungamento per altri tre anni. Un punto d’incontro potrebbe essere il rinnovo per una sola stagione senza inserire alcuna clausola rescissoria, oppure se Chiesa vorrebbe una clausola liberatoria la cifra sarebbe di circa 100 milioni. Il giovane talento viola potrebbe decidere di vivere un anno da protagonista, nell’anno che porterà all’Europeo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.