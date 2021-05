Gazzetta, Biraghi porta punti preziosi grazie ai suoi assist. Il suo ruolo è chiave per i fantallenatori

Nell’ultimo turno, sulla Magic è scesa una pioggia di bonus grazie ai difensori. Un ruolo chiave per i fantallenatori più agguerriti ed esperti: saper scegliere nel reparto arretrato è il vero valore aggiunto di una rosa top. Tra i più redditizi c’è Cristiano Biraghi della Fiorentina, autore sabato dell’assist per Vlahovic che ha aperto la strada alla vittoria della Viola sulla Lazio. La media voto di Biraghi è 5,8, non male per un difensore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, CASTROVILLI, IL VERO 10 NON VUOLE PIÙ FERMARSI: SI È RIPRESO LA FIORENTINA, ORA PUNTA L’EUROPEO