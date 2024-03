Gazzetta, Barone tenuto in vita da una macchina. Prontamente rianimato con il defibrillatore della Fiorentina

Lo aspettavano giù, nella hall del Devero Hotel di Cavenago, ma Joe Barone è riuscito solo ad avere il tempo di telefonare al team manager Simone Ottaviani per avvertire che stava molto male. La Gazzetta dello Sport ricostruisce la vicenda, pomeriggio di angoscia per la Fiorentina e i suoi giocatori. Barone si è sentito male intorno alle 15.30.

Dopo l’uso del defibrillatore in possesso di tutti i club dopo la morte di Astori, il dirigente viola è stato trasportato in ospedale. Da lì, ore di attesa angoscia. Barone è stato operato “solo un macchinario gli permetteva di respirare”. Dopo poco arrivano i giocatori con Italiano e i dirigenti. La sera si presenta anche la moglie Camilla, in lacrime. Oggi previsto l’arrivo dei figli dall’America e anche quello del presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

