Gazzetta: "Atta salta anche il Como, proseguono le terapie per il sovraccarico addominale".

Obiettivo rientro contro l’Inter a San Siro

Arthur Atta salterà anche la sfida di domenica contro il Como. Il fantasista francese, ex Udinese, si è presentato al Viola Park sia lunedì sia ieri mattina, svolgendo prevalentemente terapie per recuperare dal sovraccarico addominale accusato prima della sosta per le nazionali.

Nel frattempo, il resto della squadra viola ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio, dopo la sconfitta contro il Genoa. Nonostante un rendimento altalenante, in linea con quello della squadra, Atta era stato uno dei giocatori maggiormente impiegati nelle prime giornate di campionato, sia da Fabio Grosso sia da Paolo Vanoli. La trasferta di Genova aveva rappresentato la sua prima assenza stagionale in Serie A, mentre il match contro il Como sarà il secondo consecutivo che dovrà saltare. In casa Fiorentina, l'obiettivo è recuperarlo in vista della gara del 25 ottobre a San Siro contro l'Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.