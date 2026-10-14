Labaro Viola

Gazzetta: "Atta salta anche il Como, proseguono le terapie per il sovraccarico addominale".

Obiettivo rientro contro l’Inter a San Siro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2026 10:01
Gazzetta: "Atta salta anche il Como, proseguono le terapie per il sovraccarico addominale". - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Gazzetta Dello Sport
Condividi

Arthur Atta salterà anche la sfida di domenica contro il Como. Il fantasista francese, ex Udinese, si è presentato al Viola Park sia lunedì sia ieri mattina, svolgendo prevalentemente terapie per recuperare dal sovraccarico addominale accusato prima della sosta per le nazionali.

Nel frattempo, il resto della squadra viola ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio, dopo la sconfitta contro il Genoa. Nonostante un rendimento altalenante, in linea con quello della squadra, Atta era stato uno dei giocatori maggiormente impiegati nelle prime giornate di campionato, sia da Fabio Grosso sia da Paolo Vanoli. La trasferta di Genova aveva rappresentato la sua prima assenza stagionale in Serie A, mentre il match contro il Como sarà il secondo consecutivo che dovrà saltare. In casa Fiorentina, l'obiettivo è recuperarlo in vista della gara del 25 ottobre a San Siro contro l'Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok