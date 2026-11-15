Lezioni di italianp Gazzetta: "Al Viola Park si impara l'italiano. Oulai fa il secchione e chiede ore aggiuntive di lezione"

Messa a disposizione una professoressa. Mastantuono, Oulai, Valdepenas e Viery si stanno impegnando per imparare l'italiano.

FIRENZE - Oltre agli allenamenti c’è di più. Al Viola Park ai giocatori stranieri viene messa a disposizione una professoressa di italiano per imparare o migliorare la nostra lingua. In questo momento Federica, l’insegnante, ha quattro studenti: Mastantuono, Oulai, Valdepenas e Viery. Manca Pedro Gonçalves perché capisce già l’italiano e lo parla un po’.

Le lezioni sono tre volte a settimana, durano una o due ore e sono tutte individuali, in base alle esigenze e al livello degli alunni. I quattro ragazzi si impegnano al massimo e vengono definiti più che volenterosi. Fra loro c’è chi come Oulai chiede perfino ore aggiuntive, perché la lingua francofona è più distante da quella italiana rispetto ad esempio allo spagnolo, più simile e naturale.

Vanoli dopo il successo sul Sassuolo aveva ricordato quanto fosse importante che l’ivoriano crescesse e quanto fosse determinante l’aspetto linguistico. Ed è quello che sta facendo il centrocampista, applicandosi con ore in più.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport