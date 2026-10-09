Gazzeta conferma: "Atta non è ancora al top, Gonçalves è cresciuto durante la sosta e ha qualità"

Il giornale di Stefano Barigelli confermerebbe quanto emerso nella mattinata: Gonçalves più di Atta nel probabile 11 titolare

La trasferta contro il Genoa rappresenterà un nuovo inizio per la Fiorentina di Vanoli, con il principale dubbio legato ad Arthur Atta, frenato da diversi problemi fisici dall’arrivo a Firenze e ancora lontano dalla migliore condizione. La buona notizia è la crescita di Pedro Gonçalves, mai titolare finora perché arrivato dopo un periodo di inattività allo Sporting: la sua personalità e le sue qualità possono aiutare una squadra ancora alla ricerca della propria identità.

Tra Venezia e Napoli, Vanoli ha effettuato un solo cambio nella formazione iniziale, alternando Beto Betuncal e Mateo Pellegrino. Ora dovrà definire le gerarchie in diversi ruoli, potendo contare su abbondanza in ogni reparto ma senza l’impegno europeo che caratterizzava la scorsa stagione. L’obiettivo è trovare continuità e, allo stesso tempo, sfruttare le diverse possibilità offerte da una rosa ampia.

Il primo nodo riguarda il modulo: 4-2-3-1 o 4-3-3. Vanoli sta lavorando soprattutto sul primo, senza escludere il secondo, con scelte che dipenderanno dagli avversari, dai momenti e dalla condizione dei giocatori. A centrocampo gli intoccabili sono Nicolò Fagioli e Cher Ndour, entrambi reduci dagli impegni con le nazionali: in caso di assenza di Atta, Marco Brescianini e Christ Inao Oulai si candidano a completare il terzetto in mediana.

Lo scrive stamattina la Gazzetta dello Sport