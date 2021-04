Gattuso è la prima scelta della Fiorentina. Juric, Pradè continua a stimarlo: ritorno di fiamma?

Il futuro di Iachini passa anche dalla sfida con Juric, il tecnico che l’anno scorso è stato vicinissimo alla Fiorentina. Quando però serviva l’accelerata decisiva, la Fiorentina si è fermata per volontà di Commisso, che non era così convinto di cambiare allenatore. E così il croato ha rinnovato il contratto con il club gialloblù. Juric non ha gradito questa retromarcia e nei giorni scorsi ha fatto capire che potrebbe rimanere fermo un anno. Per il suo futuro oggi la Fiorentina ha come prima scelta Gattuso, ma Juric è molto stimato da Pradè. E quindi mai dire mai. Lo scrive Repubblica.

