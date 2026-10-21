Gasperini scherza con Allegri: "Avete vinto oggi, per ora può anche bastare, sabato arrivo"

I due tecnici hanno parlato dopo le vittorie di ieri

Un cordiale siparietto tra colleghi prima di rituffarsi in campionato: Gasperini saluta i microfoni di Sky, lasciando subito il posto ad Allegri. «Max, arrivo arrivo», lo stuzzica sorridendo l'allenatore, aggiungendo poi con fiducia: «Ci vediamo sabato! Abbiamo vinto tutti e due, ci presentiamo alla sfida con l'umore alle stelle».

Allegri, visibilmente fermato dall'influenza e con la voce rauca, incassa la battuta con un sorriso dopo il successo ottenuto contro il Bodø/Glimt, ammettendo con franchezza: «Voi avevate meno bisogno di questa vittoria, noi invece ne avevamo decisamente più necessità». Pronto il contro-siparietto di Gasperini, che scherza: «Sì, dai, adesso può bastare!».

Tra qualche sorriso e battute veloci, la parentesi di Champions League viene subito archiviata. I festeggiamenti durano un attimo: la mente è già interamente proiettata al big match di sabato.