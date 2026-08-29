Galloppa e il suo Modena strapazzano la Cremonese: 0-3 in trasferta a una delle favorite della B

Inizia benissimo l’avventura di Galloppa con il Modena

L’avventura di Galloppa in Serie B e iniziata come meglio non poteva. 2 vittorie in trasferta e primi 6 punti conquistati mettendo in mostra un grande calcio.

Ieri infatti il suo Modena ha rifilato uno 0-3 alla Cremonese di Giampaolo, una delle squadre più quotate per la promozione in Serie A visto anche che i calciatori sono gli stessi che hanno affrontato il campionato maggiore lo scorso anno. Eppure il Modena ha dominato allo Zini e ha mandato un segnale a tutto il campionato cadetto