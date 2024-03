Galli: “Secondo me c’è fuorigioco di rientro di Pellegrini sul 2-2. Biraghi ha preso poca rincorsa sul rigore”

L’ex portiere della Fiorentina e dirigente viola Giovanni Galli ha parlato il giorno dopo la gara contro la Roma, queste le sue parole:

“La Fiorentina non ha dato la possibilità alla Roma di giocare e di uscire, poteva essere chiusa la partita. Nel secondo tempo De Rossi ha cambiato qualcosa, la Roma ha preso coraggio, ha pareggiato, secondo me i due gol del secondo tempo andavano annullati dal Var, secondo me Pellegrini era in fuorigioco di rientro sul cross che porta al pareggio e anche Belotti fa fallo sul 2-1.

Detto questo, peccato. Potevano essere 3 punti per una partita giocata bene, abbiamo ritrovato Bonaventura, Lopez ha fatto una buona partita, la linea di difesa ha fatto bene sotto tanti aspetti, aveva contro Lukaku e Dybala. Il rammarico c’è, la Fiorentina ha avuto le occasioni più chiare. Svilar è un para rigori, se devo dare un suggerimento a Biraghi la rincorsa era troppo corta, con una rincorsa più lunga avrebbe mandato fuori tempo il portiere. Il rigorista, nel momento in cui mette la palla sul dischetto, quando alza la testa per guardare la porta, il 90% guarda l’angolo dove calcia.

Con il senno del poi siamo tutti bravi sui cambi, troppo semplice così, chi è in campo ha adrenalina, sei concentrato ma la colpa non è di Italiano. Chi è entrato in campo sono ottimi giocatori, c’è sfortuna sul gol. Chi entra non conosce la partita, chi è già in campo queste sensazioni le ha già avute. La Fiorentina non ha pareggiato per colpa dei cambi, magari l’arbitro non allunga il recupero ma son tutti se e tutti ma.

Arthur ci sta dimostrando il suo logorio fisico, sta saltando tante partite, perdere un titolare spesso diventa complicato, ci farei un pensierino sullo spendere tanti soldi per lui. Nico non è un leader, è il giocatore più forte della Fiorentina ma per essere un grande deve giocare 50 partite l’anno. Ieri la prima mezz’ora di Sottil è stata affervescente, poi ha subito un fallo a metà campo, si è toccato la schiena ed è sparito, magari fisicamente non si sentiva più in grado di dare. Mi ha preoccupato.

Belotti ieri in un paio di circostanze poteva essere più altruista quando ha tirato ma poteva passare. Comunque è un giocatore generoso ma non credo possa andare in doppia cifra con la Fiorentina, lo ha fatto Vlahovic ma non credo ci si possa ripetere.

Ranieri in campo a volte eccede nei comportamenti ma lo fa perché dà tutto, è uno che sente la maglia della Fiorentina addosso, lui ha sempre avuto la maglia viola, tolto qualche anno in cui è stato mandato in prestito a farsi le ossa. Per come sente la maglia, per come vive la partita penso che abbia le caratteristiche giuste per diventare il capitano in futuro”

