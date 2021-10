Galli: “Se Vlahovic vuole andare tanti saluti, ma non prenda in giro con frasi di amore per Firenze”

A Lady Radio, l’ex portiere e dirigente sportivo Giovanni Galli, è tornato a parlare della vicenda Vlahovic:

“Si sta facendo polverone nella vicenda, ma la Fiorentina avrebbe pagato dazio per i propri errori, perché è stata costretta ad offrire 5 milioni ad un giocatore. Se Vlahovic non vuole restare bene, arrivederci e grazie. Ma non ci può rompere i marroni con discorsi come “ho parlato con la mia famiglia” “come si sta bene a Firenze”, “la città è la mia seconda casa”. L’ha dette lui, nell’ultimo mese, non noi, queste frasi. Ci ha presi in giro”.

INTANTO RISCHIA DI TRAMONTARE ANCHE LA PISTA BELOTTI