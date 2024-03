Galli: “Le scelte della società influiranno sulla decisione di Italiano. È pronto per le piazze importanti”

Il giornalista Riccardo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, dove ha commentato le dichiarazioni di Italiano in conferenza stampa. Si è poi soffermato sul prossimo impegno della Fiorentina, che giocherà questa sera contro il Maccabi Haifa. Le sue parole:

“Mi è piaciuta la risposta di Italiano in conferenza stampa, con dichiarazioni precise e dirette. La sua permanenza a Firenze dipende solamente dalle scelte che la società farà in futuro. Tecnicamente lo vedo pronto per fare il salto e sono curioso di capire come lavorerà in piazze più difficili da gestire. Sarri, ad esempio, alla Lazio ha dovuto combattere contro la società ed una tifoseria molto esigente prima di occuparsi dei problemi della squadra”.

Sulla partita contro il Maccabi Haifa: “Spero che la Fiorentina che rimanga concentrata fino al 90′. La squadra deve imparare a gestire la pressione nei momento difficili, perché questo sarebbe un passo in avanti”.

