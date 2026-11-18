Galli: "Ferrari provato dall'avvio negativo, ma ho visto più motivazioni che preoccupazioni"

Il giornalista che oggi ha intervistato il dg viola, ha raccontato a Radio Bruno le sensazioni raccolte durante il confronto

Riccardo Galli, giornalista de La Nazione che ha curato l'intervista odierna a Ferrari, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per raccontare le impressioni raccolte durante il confronto con il direttore generale della Fiorentina. Un avvio di stagione complicato, lontano dalle aspettative della società, ma anche la volontà di guardare alla ripartenza con fiducia.

"Ho visto il dg un po' provato. Ha subito un inizio di stagione che non era nelle previsioni del club. Ma ho visto più motivazioni che preoccupazioni per affrontare la ripartenza. Oggi, per me, questa ripartenza si vede all'orizzonte. L'insoddisfazione c'è e si percepisce. Io credo ci possa essere però fiducia vera su quello che potrebbe arrivare. C'è la consapevolezza che i conti siano pesanti, ma questo non significa che i Commisso tireranno i remi in barca".