Galbiati: "Vanoli ha poche colpe, questa Fiorentina è difficile da allenare per chiunque"

L'ex difensore viola ha parlato del tecnico dopo la sconfitta di Monza

Intervenuto negli studi di Toscana TV all'indomani del ko della Fiorentina sul campo del Monza, l'ex difensore gigliato Roberto Galbiati ha analizzato i problemi della squadra, soffermandosi sia sugli aspetti tattici che sulla gestione comunicativa:

Errori di costruzione e il peso delle parole di Vanoli

«Le reti incassate? L'organico è stato assemblato in modo errato, manca di equilibrio. A questo si aggiunge una disposizione tattica non ottimale, ma senza una base bilanciata diventa tutto complicato se non si interviene sul mercato. Il vero limite di questa Fiorentina è l'illusione di aver allestito una rosa competitiva destinata prima o poi a emergere: con questi presupposti non può succedere. La colpa non è di Vanoli, perché questa squadra è oggettivamente difficile da gestire; semmai l'allenatore sta scontando le dichiarazioni rilasciate in precedenza, quando affermava quanto fosse stimolante guidare questo gruppo. Quelle parole gli si sono ritorte contro, ed è impensabile ridursi oggi a dover ragionare in termini di "piccoli punti"».

Lacune di personalità tra retroguardia e mediana

«I viola vanno in grande difficoltà quando affrontano avversari che si chiudono e intasano gli spazi, specialmente se gli esterni non sono ispirati. La rosa è totalmente sprovvista di punti di riferimento a centrocampo, ma lo stesso discorso vale per il reparto arretrato. Dragusin è un elemento valido, ma non ha le caratteristiche per guidare l'intero pacchetto difensivo. Occorrono profili di grande carisma tra difesa e mediana: solo con questi innesti la stagione potrà forse prendere una piega diversa».