Galbiati: "Per la Fiorentina è più facile giocare contro la Juventus che col Monza che si chiude"

L'ex difensore ha parlato del posticipo dei viola di lunedì in Brianza

Stamattina l'ex centrale di Fiorentina e Torino Roberto Galbiati, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha commentato il momento del club gigliato.

“La Serie A è un torneo estremamente complicato: spesso osservando il calendario si ha l'impressione di affrontare impegni agevoli, ma è sempre il terreno di gioco a emettere il verdetto definitivo. Ritengo sia meno complesso sfidare avversarie di fascia superiore rispetto a quelle di pari livello, e questa Fiorentina nel corso della stagione lo ha già evidenziato in più occasioni. A mio avviso, quando i viola affrontano formazioni che concedono spazi riescono a gestire meglio il match, mentre faticano parecchio se sono costretti a fare la partita. Questo accade perché, di fronte a rivali chiuse e con reparti difensivi molto stretti, vanno in enorme affanno. Sulla carta la squadra può apparire favorita, ma alla fine contano soltanto i riscontri del campo”.

“La priorità assoluta è allontanarsi dai bassifondi della graduatoria” Successivamente ha posto l'accento sul peso dei prossimi cinque incontri: “Penso sia prematuro giudicare oggi il percorso da qui al termine dell'anno solare, sono persuaso che occorra attendere le festività natalizie. L'annata della Fiorentina passerà in larga parte dalle prossime sfide e dal piazzamento al termine di questo ciclo di gare. Un buon bottino di punti potrebbe persino orientare le strategie del mercato invernale. Ora come ora l'urgenza è raccogliere più punti possibile per tirarsi fuori una volta per tutte dalla lotta per non retrocedere: non è ammissibile restare ancora invischiati lì. Prima di puntare alle prime otto posizioni penserei a mettermi al riparo, mantenendo un profilo prudente fino a fine dicembre; solo dopo capiremo quali traguardi inseguire nel girone di ritorno”.

“Non vedo ostacoli nella preparazione delle prossime sfide” In chiusura ha osservato: “Diverse avversarie che incroceremo hanno cambiato guida tecnica proprio come noi, puntando su allenatori che hanno grande dimestichezza con il campionato italiano. Qualche novità tattica ci sarà di certo: presumo che Zanetti imposterà l'Udinese in modo diverso rispetto a Runjaic. Gilardino, dal canto suo, ha già accumulato quattro o cinque gare in panchina, così come Palladino: non affronteremo realtà sconosciute, ormai ci si conosce a vicenda, e questo può giocare a nostro vantaggio. Non credo ci saranno difficoltà nel preparare questi appuntamenti; ciò che conterà davvero sarà che la Fiorentina resti fedele alla propria identità, scendendo in campo con l'atteggiamento mentale adeguato”.