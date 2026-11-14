Galbiati: "La Fiorentina sta facendo progressi, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra"

Galbiati invita a mantenere i piedi per terra e chiede continuità di risultati

Roberto Galbiati è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, analizzando il momento della Fiorentina e i progressi mostrati dalla squadra nelle ultime settimane.

"I risultati dicono che la squadra sta meglio, è vero che forse restano troppo altalenanti. Sicuramente dei progressi ci sono stati, anche l'allenatore ha dato dei segnali alla squadra: adesso sta dimostrando di avere una certa mentalità e di volerla perseguire. Non ci resta che continuare su questa strada. Ci troviamo davanti una serie di partite abbordabili e dobbiamo tornare a fare risultati per garantirci un finale di stagione diverso.

Se una striscia positiva può cambiare gli obiettivi stagionali? Io sinceramente preferirei restare con i piedi per terra. Siamo in una posizione di classifica non drammatica come la scorsa stagione, ma comunque deficitaria. Dobbiamo tornare a trovare quella continuità che ci manca. Le squadre davanti a noi sono tante e anche loro sono in ritardo: mi viene da pensare soprattutto a Napoli e Atalanta. Per pensare a una corsa all'Europa è forse troppo presto. Se tutto dovesse andare bene, credo che potremmo parlarne dopo le feste di Natale. Per ora dobbiamo pensare partita dopo partita e tirarci fuori da queste zone di classifica. Questa squadra deve tornare a fare prestazioni di livello".