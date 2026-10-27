Galbiati: "La Fiorentina non capisce i momenti, sull'1-1 siamo andati in crisi di testa"

Ai microfoni di Toscana TV, l'ex difensore viola Roberto Galbiati ha analizzato con lucidità e grande schiettezza il ko della Fiorentina a San Siro contro l'Inter, accendendo i riflettori sui limiti caratteriali della formazione di Palladino nei frangenti decisivi del match.

Secondo Galbiati, l'aspetto più allarmante non riguarda unicamente la forza dell'avversario, ma la capacità della squadra di interpretare le fasi calde della gara:

"La Fiorentina è stata messa a dura prova e schiacciata dall'Inter, ma nella ripresa i nerazzurri non avevano creato enormi palle gol. L'aspetto che inquieta di più è che questo gruppo non riesca a percepire il momento della partita. Una volta incassata la rete del pareggio bisognava tirare fuori il coltello tra i denti; al contrario, sono state commesse ingenuità imperdonabili all'interno dell'area di rigore, segno evidente di una squadra che non era presente con la testa."