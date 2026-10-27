Galbiati: "La Fiorentina non capisce i momenti, sull'1-1 siamo andati in crisi di testa"
Il noto opinionista ha parlato della Fiorentina dopo Milano
Ai microfoni di Toscana TV, l'ex difensore viola Roberto Galbiati ha analizzato con lucidità e grande schiettezza il ko della Fiorentina a San Siro contro l'Inter, accendendo i riflettori sui limiti caratteriali della formazione di Palladino nei frangenti decisivi del match.
La lettura del match e la gestione dei momenti critici
Secondo Galbiati, l'aspetto più allarmante non riguarda unicamente la forza dell'avversario, ma la capacità della squadra di interpretare le fasi calde della gara:
"La Fiorentina è stata messa a dura prova e schiacciata dall'Inter, ma nella ripresa i nerazzurri non avevano creato enormi palle gol. L'aspetto che inquieta di più è che questo gruppo non riesca a percepire il momento della partita. Una volta incassata la rete del pareggio bisognava tirare fuori il coltello tra i denti; al contrario, sono state commesse ingenuità imperdonabili all'interno dell'area di rigore, segno evidente di una squadra che non era presente con la testa."
Un finale amaro e le responsabilità dei singoli
Il rammarico è enorme se si considera l'andamento del punteggio fino al finale di gara, dove sono emerse anche le difficoltà individuali di alcuni interpreti:
"È mancata del tutto la tenuta mentale che oggi una squadra come la Fiorentina deve necessariamente possedere. A sei minuti dal termine i viola erano in vantaggio, ed è per questo che resta un grande amaro in bocca: la squadra è stata molto meno prudente e concentrata di quanto l'occasione richiedesse. Fagioli, inoltre, in determinate sfide tende a sparire dal campo."