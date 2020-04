In diretta con jovetic, ha parlato l’ex portiere viola Sebastian Frey ha sveltato un aneddoto: “Gli ultimi periodi a Firenze non sono stati semplici, perchè la dirigenza ce l’aveva con me. Sono stato messo in difficoltà perchè la Fiorentina aveva preso altri portieri. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando Corvino mi ha fatto una multa da 99 mila euro perchè al ritiro sono arrivato con 3kg. Era una cifra decisamente esagerata e decisi di andarmene”.