Fratini: "Mastantuono non deve fare l'esterno, consiglio a Vanoli di metterlo dietro le punte"
L'intermediario ha parlato del talento argentino dei viola
Intervenuto nel corso della trasmissione "Palla al centro" su Radio FirenzeViola, l'intermediario di mercato Michele Fratini ha analizzato il momento della squadra gigliata e la marcia d'avvicinamento alla supersfida contro la Juventus:
«La Fiorentina non si può definire affatto arrendevole, dato che è reduce da un successo cercato con grande caparbietà a Reggio Emilia, rimontando un passivo iniziale proprio come era accaduto a Venezia. La graduatoria attuale ci vede a un solo punto dalla zona calda, mentre i bianconeri vantano 17 punti, subendo poche reti ma esprimendo soprattutto il calcio degli avversari. La Juventus farà a meno di diversi elementi, in particolare in mezzo al campo, oltre all'ex di turno Nico Gonzalez. È pur vero che ai viola mancano pedine importanti come Atta o Ranieri. Giocando tra le mura amiche, tuttavia, la Fiorentina potrà contare su un dodicesimo uomo in campo: l'apporto emotivo non mancherà di certo. Basti pensare a quanto accaduto a Genova, dove i bianconeri sono andati in confusione travolta da un clima infuocato. Lo stesso calore dovrà trasmettere Firenze, come ha sempre fatto nella sua storia. Per Paratici sarà un derby, esattamente come l'anno scorso: per lui rappresenta la partita della vita, l'occasione per dimostrare di poter camminare con le proprie gambe nel calcio italiano».
Sulle scelte tecniche per Vanoli Soffermandosi sulla guida tecnica e sulla gestione tattica di Paolo Vanoli, Fratini ha avanzato una proposta ben precisa:
«Non so se sia stato ingaggiato per raddrizzare una situazione di classifica complicata ereditata da Grosso. Ho però un consiglio da dare a Vanoli, condiviso da molti: se Antognoni ha consacrato Mastantuono come il vero numero 10, perché continuiamo a schierarlo sulla fascia costringendolo a un dispendioso lavoro in entrambe le fasi? Perché dobbiamo sacrificarlo così? Mastantuono non possiede lo strappo in progressione senza palla; lui dà il meglio di sé gestendo la sfera tra i piedi. Sarebbe opportuno sistemarlo dietro alla punta o alle due punte».