Fratini: "Mastantuono non deve fare l'esterno, consiglio a Vanoli di metterlo dietro le punte"

Intervenuto nel corso della trasmissione "Palla al centro" su Radio FirenzeViola, l'intermediario di mercato Michele Fratini ha analizzato il momento della squadra gigliata e la marcia d'avvicinamento alla supersfida contro la Juventus:

«La Fiorentina non si può definire affatto arrendevole, dato che è reduce da un successo cercato con grande caparbietà a Reggio Emilia, rimontando un passivo iniziale proprio come era accaduto a Venezia. La graduatoria attuale ci vede a un solo punto dalla zona calda, mentre i bianconeri vantano 17 punti, subendo poche reti ma esprimendo soprattutto il calcio degli avversari. La Juventus farà a meno di diversi elementi, in particolare in mezzo al campo, oltre all'ex di turno Nico Gonzalez. È pur vero che ai viola mancano pedine importanti come Atta o Ranieri. Giocando tra le mura amiche, tuttavia, la Fiorentina potrà contare su un dodicesimo uomo in campo: l'apporto emotivo non mancherà di certo. Basti pensare a quanto accaduto a Genova, dove i bianconeri sono andati in confusione travolta da un clima infuocato. Lo stesso calore dovrà trasmettere Firenze, come ha sempre fatto nella sua storia. Per Paratici sarà un derby, esattamente come l'anno scorso: per lui rappresenta la partita della vita, l'occasione per dimostrare di poter camminare con le proprie gambe nel calcio italiano».