Fratello di Porracchio contro Italiano: “Nessun rispetto, sei senza palle ma ti salverai ancora per poco”

Dopo la separazione tra Angelo Porracchio e la Fiorentina, il fratello dell’ormai ex preparatore dei portieri viola, è esploso di rabbia su Instagram e non ha nascosto il proprio disappunto per la rottura improvvisa tra le parti arrivata su indicazione di Vincenzo Italiano dopo che c’erano stati delle frizioni.

Vito Porracchio, fratello dell’ex componente dello staff viola, su Instagram si è sfogato scrivendo: “Insensato, inusuale, ingiusto” poi ha aggiunto: “Nessun rispetto, nessun riconoscimento ma sarai più forte di prima, hai dimostrato le palle prendendoti i tuoi rischi e responsabilità mentre qualcuno non lo fa perchè le palle gli mancano ed ha trovato una scusa per salvarsi ma ancora per poco. Noi ci affidiamo all’umiltà, duro lavoro e al karma”

